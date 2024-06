Santos flerta com possível início de uma crise na temporada

O Santos perdeu para o Botafogo-SP por 2 a 1, nesta segunda-feira (3), pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e engatou sua segunda derrota seguida na competição, um feito inédito nesta temporada. A queda para a terceira colocação, os maus resultados e as lesões de jogadores importantes fazem, aliás, com que o Peixe flerte com uma crise já no meio do ano.

Ainda não se fala de uma crise na Vila Belmiro. Contudo, era esperado que o Santos estivesse em uma situação mais confortável na Série B. Uma das razões da baixa produtividade passam pelas lesões de jogadores importantes. Afinal, o Peixe perdeu João Paulo, Guilherme, Pedrinho, Furch e João Schimdt nos últimos jogos. A previsão é que nenhum deles volte na próxima rodada.

Além disso, um dos destaques da equipe nos últimos jogos, o lateral-direito JP Chermont, está convocado para um período de treinamentos com a Seleção Brasileira sub-20 e viajou ao Rio de Janeiro na manhã desta terça-feira (4). Assim, ele é mais um desfalque para a próxima partida.

O próximo jogo do Peixe será contra o Novorizontino, fora de casa, na sexta-feira (7). Além dos desfalques, o Santos também se prepara para enfrentar um adversário que já ganhou da equipe neste ano. Pelo Campeonato Paulista, o Tigre botou o Alvinegro Praiano na roda e venceu por 2 a 1, em plena Vila Belmiro.

Situação do Santos na Série B

O Peixe estacionou com 15 pontos na tabela, perdeu a liderança e acabou ultrapassado por Goiás e Avaí. Aliás, na próxima rodada, pode até deixar o grupo dos quatro primeiros colocados em caso de novo tropeço fora de casa. Assim, um novo resultado negativo pode resultar, sim, em um começo de uma crise na Baixada Santista.

