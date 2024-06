Noite de decisão nesta terça-feira (4/6) pela Libertadores. Às 21h (de Brasília), o Grêmio vai ao Chile enfrentar o Huachipato, em Talcahuano. O jogo é pelo Grupo C e vale muito. O Huachipato está em segundo lugar, com oito pontos e apenas mais este jogo. Já os gremistas têm seis pontos. Porém, restam dois jogos. Assim, Se o time chileno vencer, garante a segunda vaga do grupo às oitavas e elimina o Grêmio. Porém, se os gaúchos vencerem, se classificam e vão buscar o primeiro lugar na última rodada enfrentando o lanterna Estudiantes (quatro pontos). Quem terminar em primeiro enfrentará nas oitavas o Peñarol. Quem terminar em segundo terá pela frente o Fluminense. E para você não perder nada deste duelo, a Voz do Esporte preparou uma cobertura de primeira, que começa com um pré-jogo às 19h30. E assim que a vola rolar, Christian Rafael estará na narração.

Além de Christian Rafael na narração, os comentários são de João Miguel Lotufo e as reportagens de Will Ferreira. Não deixe de acompanhar este duelo decisivo com a Voz do Esporte, a partir de 19h30.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Grêmio x Huachipato, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30 apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.