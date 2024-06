Vini Jr é o primeiro brasileiro artilheiro do Real Madrid desde Ronaldo Fenômeno

Com o gol em mais uma final de Champions League, Vini Jr garantiu a artilharia isolada do Real Madrid na temporada. Assim, o atacante quebrou um jejum de 18 anos, visto que o último brasileiro a terminar um ano como goleador máximo do clube merengue foi Ronaldo Fenômeno, em 2006.



O brasileiro superou seu melhor desempenho pelo clube. Dessa forma, a temporada 2023/24 foi a que o camisa 7 do Real Madrid marcou mais vezes. Nesse sentido, com 24 gols, o atleta superou os números do ano passado, quando encerrou a temporada 2022/23 com 23 gols marcados.

Além disso, o atacante se tornou o mais jovem da história a balançar as redes em duas decisões consecutivas, superando Lionel Messi, algo que o qualifica ainda mais para a disputa da Bola de Ouro. Ele também, ao lado de Rodrygo e Éder Militão, entrou na lista dos brasileiros, que ergueram a taça do torneio continental em duas oportunidades.

Outras marcas

Nesta segunda-feira (3), aliás, Vini Jr, que marcou o gol do título, foi eleito o jogador da temporada 2023-24 da Champions League e também está presente na seleção desta edição do torneio continental. O jogador, então, desponta como candidato a ganhar os prêmios de melhor jogador do mundo.

Por fim, se o camisa 7 mantiver a média de gols na próxima temporada, poderá ultrapassar Ronaldo na artilharia histórica do Real Madrid. Afinal, o Fenômeno marcou 104 vezes em 177 jogos com a camisa merengue, enquanto Vini tem 84 gols em 264 partidas e está a 21 de assumir o topo isolado dessa lista.

Artilheiros do Real Madrid por temporada no século XXI

2001/02 – Raul – 29 gols em 55 jogos (média de 0,53 gol por jogo)

2002/03 – Ronaldo – 30 gols em 44 jogos (média de 0,68 gol por jogo)

2003/04 – Ronaldo – 31 gols em 48 jogos (média de 0,65 gol por jogo)

2004/05 – Ronaldo – 24 gols em 45 jogos (média de 0,53 gol por jogo)

2005/06 – Ronaldo – 15 gols em 27 jogos (média de 0,56 gol por jogo)

2006/07 – Van Nistelrooy – 33 gols em 47 jogos (média de 0,70 gol por jogo)

2007/08 – Raúl – 23 gols em 48 jogos (média de 0,48 gol por jogo)

2008/09 – Raúl – 24 gols em 47 jogos (média de 0,51 gol por jogo)

2009/10 – Cristiano Ronaldo – 33 gols em 35 jogos (média de 0,94 gol por jogo)

2010/11 – Cristiano Ronaldo – 53 gols em 54 jogos (média de 0,98 gol por jogo)

2011/12 – Cristiano Ronaldo – 60 gols em 55 jogos (média de 1,09 gol por jogo)

2012/13 – Cristiano Ronaldo – 55 gols em 55 jogos (média de 1 gol por jogo)

2013/14 – Cristiano Ronaldo – 51 gols em 47 jogos (média de 1,09 gol por jogo)

2014/15 – Cristiano Ronaldo – 61 gols em 54 jogos (média de 1,13 gol por jogo)

2015/16 – Cristiano Ronaldo – 51 gols em 48 jogos (média de 1,06 gol por jogo)

2016/17 – Cristiano Ronaldo – 42 gols em 46 jogos (média de 0,91 gol por jogo)

2017/18 – Cristiano Ronaldo – 44 gols em 44 jogos (média de 1 gol por jogo)

2018/19 – Karim Benzema – 30 gols em 53 jogos (média de 0,53 gol por jogo)

2019/20 – Karim Benzema – 27 gols em 48 jogos (média de 0,56 gol por jogo)

2020/21 – Karim Benzema – 30 gols em 46 jogos (média de 0,65 gol por jogo)

2021/22 – Karim Benzema – 44 gols em 46 jogos (média de 0,96 gol por jogo)

2022/23 – Karim Benzema – 31 gols em 43 jogos (média de 0,72 gol por jogo)

2023/24 – Vini Jr. – 24 gols em 39 jogos (média de 0,62 gol por jogo)

