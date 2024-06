Zubeldía tem melhor início de um técnico no São Paulo desde 1986

O São Paulo vive grande fase desde que Luis Zubeldía chegou ao clube. Afinal, em 10 jogos, o treinador ainda não sabe o que é perder. Até agora são oito vitórias e dois empates desde a chegada do argentino. Contudo, o último triunfo em cima do Cruzeiro por 2 a 0 foi ainda mais especial para o comandante.

Afinal, com a vitória diante da Raposa, Zubeldía vive o melhor início de um técnico pelo São Paulo desde 1986. Na ocasião, a melhor marca pertence a Pepe, que teve um início arrasador à beira do gramado: arrancou com nove vitórias e um empate. Ou seja, números melhores que do atual treinador do São Paulo.

Pepe chegou ao São Paulo em setembro de 1986 e comandou a equipe pela primeira vez contra o Ceará, em jogo válido pelo Grupo A do Campeonato Brasileiro. Na época, o Tricolor goleou o rival por 4 a 0. Na sequência, empatou sem gols com o Internacional. Depois disso foram oito vitórias seguidas e o melhor começo da história de um técnico no Tricolor.

Ao todo, Pepe ficou 13 jogos invicto em seus primeiros dois meses no time. Aliás, o São Paulo chegaria a ser campeão brasileiro naquele ano. Agora, Zubeldía terá a missão de igualar ou até mesmo superar um dos grandes técnicos da história do Soberano.

Números de Zubeldía no São Paulo

Desde que chegou ao São Paulo, o argentino esteve no comando da equipe em dez partidas, conquistando oito vitórias e dois empates. O técnico possui 86,6% de aproveitamento. O Tricolor volta a campo dia 13 de junho, contra o Internacional, em Santa Catarina, pelo Brasileirão. Oportunidade de Zubeldía seguir escrevendo história.

