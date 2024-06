Gerson agita vestiário antes do clássico: ‘Maracanã é do Flamengo’

O Flamengo não tomou conhecimento do Vasco no Maracanã e protagonizou uma goleada história por 6 a 1. Além da boa atuação em campo, Gerson teve uma participação importante no pré-jogo. Afinal, o meio-campista fez um discurso forte no vestiário e motivou os jogadores rubro-negros antes da partida.

LEIA MAIS: Flamengo terá desfalques de uruguaios contra o Grêmio

Vasco x Flamengo

“SA minha maior motivação é quando eu levanto e papai do céu me dá mais uma oportunidade. Temos oportunidades de fazer aquilo que amamos, em um dos maiores clubes do Brasil e do mundo, e em um dos maiores estádios do mundo. Acho que não tem motivação melhor do que essa. O jogo vai ser difícil. A gente sabe disso. O clima lá fora está tenso, mas aqui dentro é tranquilidade. O ritmo, quem comanda somos nós”, disse Gerson em vídeo captado pela Fla TV.

“Hoje, mando de campo é deles, mas a casa é nossa. Quem manda somos nós. O Maracanã é do Flamengo. Vamos mostrar isso dentro de campo. Não adianta só falar, tem que mostrar lá dentro de campo. Vamos poder voltar para casa de cabeça erguida e tranquilo”, completou Vasco.

Momento de Gerson

O meio-campista vem atuando como titular e capitão no Flamengo. O camisa 8 é uma das lideranças do elenco rubro-negro e vem protagonizando boas atuações nesta temporada. O jogador soma 19 jogos em 2024, com um gol e quatro assistências.

O Flamengo tem uma semana livre de trabalhos pela frente. Afinal, os jogos do futebol brasileiro estão paralisados por conta da Data-Fifa. Varela, Viña, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta vão servir suas respectivas seleções neste período. Portanto, os cinco são desfalques confirmados nos próximos compromissos.

Assim, o Flamengo só entra em campo no dia 13 de junho, diante do Grêmio, às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela oitava rodada do Brasileirão. Com 14 pontos conquistados, os comandados de Tite estão na liderança do campeonato.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Gerson agita vestiário antes do clássico: ‘Maracanã é do Flamengo’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.