A terceira e última audiência pública para debater o Projeto de Lei da reforma de São Januário, casa do Vasco, já tem data: será na próxima terça-feira (11), no próprio estádio Cruz-Maltino, às 19h (de Brasília).

A informação é do portal “ge”, divulgada nesta terça (4). A audiência servirá para discutir a transferência do potencial construtivo de São Januário para outras áreas do RJ, dando sequência, assim, aos trâmites pela reforma do estádio.

A primeira das três audiências aconteceu na Câmara de Vereadores, enquanto a segunda foi na Barra da Tijuca, área que deve receber o potencial construtivo.

LEIA MAIS: Vasco contrata Felipe para o cargo de diretor-técnico da SAF

Além disso, ainda de acordo com a publicação, o texto do Projeto de Lei entrou na Ordem do Dia da Câmara dos Vereadores na última segunda-feira (3), mas ainda sem data para votação. Ela só acontecerá após a última audiência pública.

A votação será em duas sessões. Após a primeira, os parlamentares incluirão emendas no texto, que passarão pela segunda votação. Sendo aprovado, o Projeto de Lei segue para sanção ou veto do prefeito Eduardo Paes.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Terceira audiência por reforma do estádio do Vasco é marcada; saiba apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.