Savinho almeja o título da Copa América e classifica como ‘o maior sonho da carreira’

O atacante Savinho, do Girona, vive momento especial na carreira. Afinal, após fazer uma boa temporada no time espanhol, foi presenteado com uma convocação para a Seleção Brasileira para disputar os amistosos nos Estados Unidos e, posteriormente, a Copa América. Aliás, para ele, conquistar a taça do torneio é o seu maior sonho.

“Meu maior sonho foi chegar na Seleção. Mas, agora, neste exato momento, é ganhar a Copa América. Lógico que todos os jogadores têm o sonho de jogar Copa do Mundo. Mas estou vivendo o presente, então meu maior sonho é conquistar essa Copa América”, disse Savinho. Além disso, ele explicou sobre como prefere jogar no ataque.

“Na primeira convocação, o Dorival me perguntou onde eu preferia jogar, aí deixei claro que jogo e me sinto bem nas duas pontas. Me sinto à vontade, mas isso vai muito do treinador. Onde jogar, vou dar o meu melhor dentro de campo”, detalhou.

Sonho de retornar ao Atlético

Revelado pelo Galo, Savinho tem o desejo de voltar a vestir a camisa do time mineiro. Ele acompanhou, pelas redes sociais, o carinho que os torcedores tiveram com o retorno de Bernard.

“Penso sim em voltar ao Atlético e jogar mais, mostrar mais. Fico feliz. Acompanho o Galo em todos os jogos, praticamente. Foi uma coisa espetacular o que a torcida fez com o Bernard. Merece todo o carinho por tudo o que ele fez pelo Atlético quando ele tinha os seus 20 e poucos anos. Pretendo sim voltar, é um sonho”, afirmou.

