Portugal vence Finlândia no primeiro teste antes da Eurocopa 2024

No primeiro teste de Portugal antes da Eurocopa, a seleção portuguesa venceu o amistoso contra a Finlândia por 4 a 2 nesta terça-feira (4), no Estádio José Alvalade, em Lisboa. Os portugueses abriram uma vantagem de três gols com Rúben Dias, Diogo Jota, de pênalti, e Bruno Fernandes. No entanto, os visitantes colocaram emoção na reta final da partida após os dois gols marcados por Teemu Pukki. Mas, Bruno Fernandes anotou o segundo no jogo e confirmou o triunfo para os donos da casa.

Ao mesmo tempo, Portugal teve desfalques importantes neste amistoso contra a Finlândia. Cristiano Ronaldo e Rúben Neves, que estiveram na final da Copa do Rei Saudita, na última sexta-feira (31), ganharam uma semana de folga e devem estar em campo apenas contra a Croácia, no próximo sábado (8), no último amistoso da seleção portuguesa antes da estreia na Eurocopa. Por outro lado, Otávio foi cortado e deu lugar a Matheus Nunes na lista.

Dessa maneira, a seleção portuguesa segue embalada sob o comando do técnico Roberto Martínez. Após grande campanha nas Eliminatórias da Euro, Portugal venceu mais um desafio e chega na competição entre os favoritos para brigar pelo título.

Por outro lado, a Finlândia ficou fora da Euro, eliminada por País de Gales na semifinal da repescagem e utilizou a partida contra os portugueses para se prepararem para a disputa da Liga das Nações, em setembro deste ano.

