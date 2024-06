Lucas Paquetá teve uma boa notícia e ganhou mais tempo para preparar sua defesa contra a acusação de envolvimento em apostas esportivas. Os advogados do jogador da Seleção Brasileira solicitaram ao Comitê Independente, que analisa o caso, um adiamento do prazo para apresentar provas de defesa, que venceria no dia 3 de junho. Dessa maneira, o pedido foi aceito, mas uma nova data-limite ainda não foi definida.

A defesa de Paquetá argumenta que o tempo disponível era insuficiente para analisar as mais de 2 mil páginas do documento apresentado pela Federação Inglesa. Isto porque eles tinham apenas 12 dias para se familiarizar com os detalhes do processo e preparar a defesa.

Assim, o Comitê Independente concordou com a justificativa. Agora, avaliará se Paquetá participou ou não do esquema de manipulação, relacionado a cartões amarelos recebidos em quatro jogos da Premier League.

Nesta terça-feira (4), surgiram especulações sobre o caso após uma reportagem do jornal inglês ‘The Sun’. Isto porque a matéria mencionava um ganho total de 100 mil libras (cerca de R$ 675 mil) em apostas relacionadas aos quatro cartões recebidos na Premier League nas temporadas 2021/22 e 2022/23. No entanto, a defesa de Paquetá considera esse valor irrelevante no contexto das apostas esportivas.

LEIA MAIS: Atlético de Madrid tenta contratação de jogador do City

Por fim, os advogados continuam a análise do documento de acusação e trabalham na defesa, enquanto Lucas Paquetá mantém sua posição de inocência. O meia está à disposição de Dorival Júnior para a disputa da Copa América, e a CBF não pretende se pronunciar sobre o caso até que haja uma decisão final.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Advogados de Paquetá conseguem adiar prazo para defesa apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.