Mirassol faz grande atuação, bate Guarani e encosta no G4 da Série B

Com uma atuação de encher os olhos, o Mirassol não tomou conhecimento do Guarani e venceu por 3 a 0, nesta terça-feira (4), pela oitava rodada da Série B do Brasileiro. O duelo ocorreu no Estádio Campos Maia, o Maião. Os anfitriões seguem com 100% de aproveitamento atuando em seus domínios.

O meia Danielzinho abriu o placar na primeira etapa em uma linda jogada. Isaque, que entrou no decorrer da partida, marcou o segundo gol e, para fechar a brilhante partida do Mirassol, o atacante Fernandinho marcou o terceiro gol, selando a vitória do Leão

Mirassol entra na briga pelo G4

Assim, o time comandado pelo técnico Mozart chegou a 14 pontos em oito rodadas e ocupa a sexta colocação e segue na briga para entrar no G4. Por outro lado, o Guarani passa a ser o lanterna da competição com apenas quatro pontos.

Na próxima rodada, o Guarani recebe o Operário-PR no sábado (8), às 17h (de Brasília). No dia seguinte, o Mirassol jogará novamente como mandante. Desta vez o adversário será o Goiás, às 19h (de Brasília).

Jogos da oitava rodada

Sexta-feira (31/5)

Ceará 1×0 Coritiba

Goiás 3×0 Sport

Sábado (1/6)

Brusque 0x0 Novorizontino

Domingo (2)

Ponte Preta 4×2 CRB

Chapecoense 1×1 Vila Nova-GO

Ituano 0x1 Avaí

Segunda-feira (3)

Santos 1×2 Botafogo-SP

Terça-feira (4)

Paysandu x América-MG – 21h30

