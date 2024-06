Botafogo demite profissionais da base e segue em reformulação

O Botafogo está em processo de reformulação nas categorias de base. Após a demissão de Tiano Gomes e contratação de Léo Coelho como gerente dos times inferiores, o Alvinegro demitiu João Paulo Costa, que ocupava o cargo de coordenador metodológico desde abril de 2023.

O clube também demitiu 10 profissionais das áreas técnica, metodológica, scout, fisiologia e administrativo entre segunda e terça-feira. A informação foi dada inicialmente pelo “O Globo”.

Indicado pelo técnico Luís Castro, o português João Paulo Costa era nome importante dentro do Botafogo. Para o lugar do português, o Glorioso já contratou Rodrigo Chipp, que estava no Athletico-PR.

Recentemente, o Botafogo também promoveu a chegada de Rodolfo Kumbrevicius para a coordenação de captação. A ideia da diretoria é evoluir para ter peças no profissional e possibilitar futuras vendas.

Expansão da marca Além disso, o Botafofo procura expandir a marca. O Alvinegro fez uma excursão na Europa após dez anos. Recentemente, os garotos estiveram na Suíça e ficaram em terceiro lugar do torneio internacional sub-19. Além disso, o clube realizarou amistosos contra o Lyon, clube que também pertence a John Textor, e o Austria Lusternau.





A equipe vive um momento delicado em suas categorias de base. Até o momento, a equipe carioca conquistou apenas uma vitória em oito jogos no Brasileirão sub-20 e foi eliminado nas semifinais da Copa Rio sub-17 para o Flamengo.

