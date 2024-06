Grêmio vence o Huachipato e avança na Libertadores

Em partida (atrasada) válida pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores, o Grêmio visitou e venceu o Huachipato (CHI) por 1 a 0, na noite desta terça-feira (04). Com o resultado, o Tricolor se gatantiu nas oitavas de final da competição, mas ainda está em segundo no Grupo C, com nove pontos em 5 jogos. Já os chilenos foram eliminados, ficaram em terceiro e disputarão a Sul-Americana, com oito pontos.

O Grupo C tem ainda a liderança do The Strongest (BOL), com dez pontos, e o Estudiantes (ARG), lanterna, com quatro. O Grêmio encerra sua participação na fase de grupos da Libertadores no próximo sábado (08), quando recebe o Estudiantes (ARG), às 19h. Por conta da interdição da Arena, o confronto será realizado no Couto Pereira, estádio do Coritiba.

Dessa forma, o time comandado por Renato Gaúcho entrará em campo precisando de uma simples vitória para avançar em primeiro e pegar o Penãrol (URU) nas oitavas de final. Caso fique em segundo, o adversário será o Fluminense.

Ciente da necessidade de vencer, o Grêmio partiu com tudo para cima. Logo aos 5, inclusive, abriu o marcador. Em cobrança de escanteio curto, Reinaldo tocou para Cristaldo. Este, sim, lançou na área, encontrando Diego Costa livre para balançar as redes de cabeça. Pouco depois, o argentino apareceu novamente, agora deixando Galdino na boa, mas o atacante se enrolou com a bola. Aos 21, Pepê recebeu na área, girou, mas chutou na trave.

Grêmio três vezes na trave

Ainda na primeira etapa, o Grêmio teve outras duas finalizações na trave, uma com Soteldo e outra com Galdino. O atacante brasileiro, inclusive, ainda perdeu outras boas chances na primeira etapa. Melhor em campo no primeiro tempo, Cristaldo também teve boa oportunidade.

O Huachipato, por sua vez, praticamente não viu a cor da bola. Importante destacar: na primeira etapa, os chilenos atacaram contra um forte vento, enquanto os gaúchos jogaram a favor. Os donos da casa tiveram apenas duas boas oportunidades. A primeira foi aos 25, quando Castillo cruzou da esquerda, e a bola quase entrou. Na reta final, Rodríguez levou perigo da entrada da área.

Já no segundo tempo, quem começou avassalador e colocando bolas na trave foi o Huachipato. Logo aos dois, Gutierrez parou no ‘poste’. Na sequência, Marchesín fez duas grandes defesas, evitando o empate após finalizações de Montes, Rodríguez e Castillo. O Grêmio respondeu em cobrança de falta de Reinaldo.

Nathan Fernandes, que entrou no intervalo, precisou ser substituído, afinal, passou mal. Na reta final da etapa complementar, o campo ficou muito pesado, parecendo uma enorme poça. Marchesín fez outras boas defesas para o Grêmio, enquanto Diego Costa ajudou a segurar a bola lá na frente.

Libertadores-2024 – 4ª rodada da fase de grupos

Data e horário: 4/6/2024 (terça-feira)

Local: Estádio CAP, em Talcahuano (CHI)

Gols: Diego Costa, aos 5’/1ºT (0-1)

HUACHIPATO: Parra; Gutierrez, Gazzolo, González (Jorge Saez, aos 26’/2ºT) e Antonio Castillo (Leandro Díaz, aos 26’/2ºT) ; Santiago Silva (Malanca – Intervalo), Sepúlveda (Palmezano, aos 34’/2ºT)) e Montes; Maxi Gutierréz (Vargas, aos 12’/2ºT) , Maxi Rodríguez e Cris Martinez Técnico: Gabriel Milito

GRÊMIO: Marchesín; João Pedro, Kannemann, Rodrigo Ely e Reinaldo; Dodi, Pepê (Du Queiroz, aos 32’/2ºT) e Franco Cristaldo (Carballo, aos 32’/2ºT) ; Galdino (Nathan Fernandes – Intervalo (Gustavo Nunes, aos 22’/2ºT )), Soteldo (Gustavo Martins, aos 36’/2ºT) e Douglas Costa. Técnico: Renato Gaúcho

Árbitro: John Ospina (COL)

Assistentes: Richard Ortíz (COL) e David Fuentes (COL)

VAR: Leonardo Mosquera (COL)

Cartões amarelos: Gonzalez, Malanca e Sepúlveda (HUA) e Reinaldo e Pepê (GRE)

Cartão vermelho: –

