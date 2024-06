Kaio Jorge dá aval, e Cruzeiro avança em negociação pelo atacante

O Cruzeiro está próximo de confirmar a contratação do atacante Kaio Jorge junto à Juventus, da Itália. O jogador já acenou positivamente para a transferência, e a negociação segue com foco nas formas de pagamentos e bônus. A informação é do portal ‘ge’.

A proposta do clube mineiro é de 6,5 milhões de euros (cerca de R$ 37 milhões), incluindo valores fixos e bônus. A quantia garantida de pagamento, aliás, é de 4,5 milhões de euros (R$ 25,7 milhões), além de 2 milhões de euros (R$ 11,3 milhões) previstos por metas, como quantidade de jogos e convocações para a Seleção Brasileira.

Desse modo, o projeto do Cruzeiro e o tempo de contrato foram essenciais para a aceitação de Kaio Jorge. As conversas são conduzidas por Alexandre Mattos, CEO de futebol da equipe celeste.

Kaio deve estrear em julho

Revelado pelo Santos, Kaio Jorge foi vendido para a Juventus. Contudo, sem oportunidades no time principal, atuou no sub-23, e depois saiu por empréstimo ao Frosinone da Itália, onde fez 22 partidas e marcou três gols na última temporada.

Aliás, em caso de confirmação do acerto, o jogador de 22 anos poderá atuar apenas na reabertura da janela internacional de transferências, em julho. Além doa disputa doBrasileirão, o Cruzeiro segue vivo na Copa Sul-Americana.

