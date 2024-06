Grandes clubes, como o PSG, pagam salários astronômicos aos seus jogadores. Assim, a situação provoca uma sensação de poder a esses atletas. Consequentemente, eles são autores de irregularidades e sofrem problemas na Justiça.

Um exemplo disso é o goleiro Keylor Navas, que recebeu denúncias de descumprimentos de leis trabalhistas. Um ex-funcionário do Paris Saint Germain o acusou de irregularidades com as normas francesas. Segundo o canal “BFM TV”, o arqueiro abrigou o empregado em um sótão úmido e sem janelas por 20 meses.

O trabalhador era contratado pelo clube francês, mas auxiliava Navas como ajudante de manutenção desde 2019. O salário, aliás, era de cerca de R$ 18 mil por 90 horas semanais de trabalho.

Além disso, a emissora ainda informou que o funcionário entregou um vídeo no qual o goleiro comprova que em sua residência as leis trabalhistas na França não são referência.

“Aqui não trabalhamos com as leis francesas. Sem contrato francês, te pago em dinheiro e trabalhamos segundo minhas regras”, declarou o arqueiro da Costa Rica.

Passagem de Navas pelo PSG

Keylor está de saída do Paris Saint-Germain, já que seu vínculo expirou. A propósito, as partes não chegaram a um acordo para renovar o contrato, e ele busca um novo clube.

Desde 2021, o goleiro da Costa Rica perdeu espaço na equipe. Afinal, o italiano Donnarrumma foi contratado a peso de ouro e assumiu a titularidade. Na última temporada, Navas entrou em campo em apenas seis partidas.

O arqueiro defendeu o PSG por cinco anos, com 114 partidas. Além de nove títulos conquistados, sendo três Campeonatos Franceses, Copas da França e Supercopas locais. Na penúltima temporada, Navas atuou por empréstimo ao Nottingham Forest, da Inglaterra, por curto período. Afinal, foram apenas 17 jogos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook

O post Goleiro do PSG sofre denúncia de irregularidade em lei trabalhista apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.