O Inter deu um passo importante em busca de garantir vaga nos playoffs da Sul-Americana. Isso porque conquistou importante vitória por 2 a 0 sobre o Real Tomayapo, na Bolívia, na última terça-feira (04).

Mesmo com a vitória, o Colorado deixou escapar uma grande oportunidade. Afinal, foi dominante sobre os bolivianos e caso marcasse mais um gol, poderia entrar em campo diante do Delfín por um empate.

Assim, o meio-campista Mauricio festejou o bom resultado. Porém, alertou para evitar acomodação e incentivar a melhora da equipe na eficiência.

“Tivemos muitas situações de gols, se não me engano foram 28 chutes. Saímos sabendo que poderia ter sido mais, mas feliz com resultado e a vitória. Agora nos resta ganhar um jogo em casa”, festejou e apontou o jogador.

Posteriormente, ele voltou a reclamar da atuação da arbitragem.

“Querendo ou não tivemos lances da arbitragem que foram desfavoráveis no segundo tempo, mas faz parte. Temos que estar com cabeça erguida e saber que foi um bom jogo da nossa equipe e focar no próximo jogo”, complementou.

Situação do Inter na Sul-Americana

Com o triunfo sobre o Real Tomayapo, o Internacional segue na terceira colocação do Grupo C, da Sul-Americana. Contudo, igualou os mesmos oito pontos do Delfín, do Equador. Exatamente seu próximo e último adversário na fase de grupos.

Para ter êxito em assegurar a vaga nos playoffs da competição, apenas uma vitória no confronto direto com o Delfín interessa ao Inter. O embate vai ocorrer no próximo sábado (08), às 21h30, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook

O post Maurício, do Inter, celebra vitória, mas evita acomodação: ‘Poderia ter sido mais’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.