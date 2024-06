Bremer se vê pronto para chance na Seleção: ‘Estou preparado para essa oportunidade’

Convocado pelo técnico Dorival Júnior para a Seleção Brasileira, Bremer sabe que a concorrência pela titularidade será grande. Aliás, para o jogador da Juventus, que participou de coletiva de imprensa nesta quarta-feira (5), ele acredita que não começa como titular. No entanto, afirma estar preparado para entrar em campo.

“Venho trabalhando para isso desde quando cheguei na Juventus há dois anos, acho sim que estou preparado para essa oportunidade. Acho que não vou partir como titular, mas estarei preparado”, disse.

“Eu tenho pouco tempo na Seleção, quero contribuir seja nos treinos ou nos jogos e fazer minha história na Seleção, todo mundo que vem para cá quer mostrar seu valor e eu não sou diferente”, completou.

Além de Bremer, Dorival convocou os zagueiros Marquinhos, Militão, Gabriel Magalhães e Beraldo. A expectativa é que o treinador coloca todos em campo nos amistosos contra México e Estados Unidos, visando fazer testes para a Copa América.

“A zaga é uma das posições mais difíceis, todos os jogadores estão em grande clube, Premier League, Real Madrid, Juventus. Vai ser uma briga sadia, quem o professor optar para ser titular vai servir bem a Seleção. São grandes zagueiros, em grandes clubes”, explicou,

O amistoso contra o México será no próximo sábado, no Texas. Depois, a Seleção encara os Estados Unidos, no dia 12 de junho. Posteriormente, estreia na Copa América no dia 24, contra a Costa Rica, em Los Angeles.

