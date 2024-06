Real Madrid lança nova camisa para temporada 2024/25

O Real Madrid apresentou nesta quarta-feira (5) a nova camisa principal para a temporada 2024/25. O design é minimalista, mantendo o tradicional branco texturizado com as iniciais “RM” e detalhes em preto. No entanto, Mbappé, principal reforço do clube, não aparece nas peças publicitárias do lançamento.

De acordo com o clube, a camisa “reflete o DNA do Real Madrid com seu design limpo”. O branco predomina, sendo interrompido apenas pelo escudo do clube, detalhes em preto no patrocinador, nas listras dos ombros, na gola em V, e no nome e número dos jogadores.

Los clásicos no pasan de moda.

@adidasfootball — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 5, 2024

Veja imagens do novo uniforme do Real Madrid:

