Cristiano Ronaldo alcança marca surreal em post de Mbappé no Real Madrid

Após ser artilheiro do campeonato saudita, Cristiano Ronaldo postou uma foto dizendo que era “perseguido pelos recordes”. Essa frase faz sentido, já que o português acabou de alcançar uma marca absurda nas redes sociais. Isso porque o comentário parabenizando Mbappé pelo acordo com o Real Madrid alcançou milhões de curtidas.

“É a minha vez de (ficar) animado por te ver a iluminar o (Santiago) Bernabéu. #HalaMadrid”, postou Cristiano Ronaldo.

Recorde de Cristiano Ronaldo

A singela frase já alcançou mais de 4 milhões e 200 mil curtidas no Instagram do jogador francês na tarde desta quarta-feira (5). Anteriormente, o comentário com mais curtidas que se tem notícia é de um internauta que provocou um desafio para alcançar esse feito. O print foi compartilhado pela página de fãs do Cristiano “CR7OLendário” antes do craque ultrapassar a marca.

Anúncio de Mbappé bombou

