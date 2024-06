San Lorenzo nega proposta do Atlético-MG por atacante, mas não descarta saída

O Atlético-MG estaria interessado na contratação do atacante Adam Barreiro, do San Lorenzo, adversário do Galo nas oitavas da Copa Libertadores-2024. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista argentino Germán García Grova, especialista no mercado de transferências.

O pedido para a contratação teria partido do técnico Gabriel Milito. Dessa maneira, o diretor do “Time do Papa”, Néstor Ortigoza, revelou não existir ofertas oficiais pelo atleta. Todavia, afirmou que o clube precisa vender o jogador por conta de problemas financeiros.

“Não veio nada para o Adam Barreiro, mas o San Lorenzo tem que vender por dificuldades. Se ele achar que completou um ciclo e quiser sair, avaliaremos as ofertas que chegarem”, declarou o dirigente, à “ESPN” da Argentina.

Ortigoza opinou ainda sobre a possibilidade de o jogador atuar em outra equipe no futebol argentino que não seja o San Lorenzo. Para o diretor, seria complicado, pois o atacante tem uma tatuagem CASLA, referente ao “Time do Papa”.

Barreiro fala sobre a chance de sair do San Lorenzo

Adam Barreiro falou sobre o interesse de outros clubes em seu futebol. Ele está a serviço do Paraguai para o amistoso contra o Peru, que será realizado na sexta-feira (7), em Lima, às 21h30 (de Brasília).

“Se esses rumores existem, é porque estou fazendo as coisas bem. Eles são frutos do meu sacrifício. Mas, agora, estou muito focado na seleção nacional”, afirmou, em entrevista à “Rádio ABC Cardinal”, do Paraguai.

Com contrato até o fim de 2025 com o San Lorenzo, o atacante é um dos principais nomes do time. Afinal, já marcou sete gols e deu uma assistência em 21 jogos em 2024.

Atlético e San Lorenzo se enfrentam pelas oitavas de final da Copa Libertadores. O primeiro duelo, na Argentina, está marcado inicialmente para o dia 14 de agosto, com a volta, em Belo Horizonte, agendada para 21 daquele mês.

