Cazé TV anuncia elenco oficial para transmissão da Eurocopa

A Cazé TV anunciou, na última terça-feira (4), o elenco para a transmissão da Eurocopa. O anúncio foi feito pelo perfil oficial do canal no Youtube. Aliás, alguns nomes que farão a cobertura surpreenderam.

Afinal, a Cazé TV vai contar com profissionais renomados no mercado da comunicação, como Fernanda Gentil e Marcelo Hazon. O apresentador Bolívia, ex-Desimpedidos, também estará na cobertura do evento.

A Cazé TV terá ainda Natalie Gedra, Luís Folha, Paulo Sérgio, Luis Felipe Freitas, Belle Suarez, Raony Pacheco, Guilherme Beltrão, Day Natale, Felipe Leite, Ju Cabral, Rafael Oliveira e Marcus Carvalho, entre outros nomes.

Chama atenção novamente o humorista Diogo Defante com a Cazé TV. Neste caso, o comediante ficará com os vivos fora de campo. Ele fez participações na Copa do Mundo do Qatar e agradou ao público com suas brincadeiras.

Aliás, a Cazé TV transmitiu vários jogos na Copa do Mundo 2022 e já anunciou que é detentora dos direitos de transmissão dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, da Liga Europa e da Conference League.

A Europa será na Alemanha, entre 14 de junho e 14 de julho.

