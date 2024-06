Vídeos! Leila Pereira encara falas ‘bizarras’ de senadores; web reprova

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, falou, na tarde desta quarta-feira (4), na reunião da CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas no Senado. A mandatária respondeu a parlamentares, defendendo punições pesadas a pessoas envolvidas com casos de manipulação no futebol. Mas o que chamou a atenção na internet foram cenas “bizarras”.

Muitos internautas chamaram a atenção para o comportamento de alguns parlamentares e compartilharam vídeos com cortes de perguntas excêntricas e até um comentário considerado machista.

Comentário de Jorge Kajuru

Presidente da CPI, o senador Jorge Kajuru (PSB-GO) fez um comentário classificado como infeliz e machista no “X”, antigo Twitter. O ex-apresentador de programa esportivo citou a senadora Margareth Buzetti (PSD-MT) como única representante mulher da Comissão para dizer que ela estava ali porque gosta de futebol.

“Representando as mulheres, ela [Margareth] que gosta de futebol, normalmente mulher vai ao estádio e pergunta quem é a bola. Não é o seu caso”, afirmou Kajuru. Leila Pereira chega a se assustar com o comentário, mas tenta não repreender o parlamentar. “Kajuru, hoje tem presidente de clube mulher”, lembrou Leila. Parabéns @SenadorKajuru mostrou todo preconceito as mulheres, AO VIVO — Carlos Filho (@CarlosFilho81_) June 5, 2024 + Clique aqui para ver a participação de Leila Pereira na CPI das Apostas Leila Pereira responde sobre time do coração No meio de um tema tão delicado envolvendo o futebol brasileiro, Leila Pereira precisou responder uma pergunta do senador Chico Rodrigues (PSB-RR) sobre seu clube do coração. Contudo, Leila tentou se esquivar da pergunta, mas o parlamentar insistiu e Leila acabou respondendo. A pergunta incomodou internautas que classificaram o comportamento do senador como “bizarro”. Irmão, isso é bizarro. Não chega a ser engraçado, é bizarro isso aí ser uma CPI. — Coreano (@HwangMatheuss) June 5, 2024 Segundo a Agência Senado, está marcada uma nova reunião para esta quinta-feira (6), com participação de Wilson Seneme, Chefe da Comissão de Arbitragem da CBF, e Hélio Santos Menezes Jr, diretor de Governança e Conformidade da confederação. Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

