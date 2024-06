Inter retira 50 toneladas de entulho em primeira limpeza no CT Parque do Gigante

Enfim, a primeira fase de limpeza do CT Parque do Gigante terminou, mais de um mês após as enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul. O Inter informou que foram retirados cerca de 50 toneladas de entulhos. Assim, o Colorado estima que possa voltar a utilizar as dependências do Centro de Treinamento em três meses. No entanto, ainda calcula os prejuízos causados no local e também no Estádio Beira-Rio

Além dos entulhos, foram retirados itens como alumínio, esquadrias de janelas e portas, de zinco e de PVC, que foram enviados para reciclagem. A equipe de profissionais do Inter também fez a limpeza de uma camada alta de lodo que cobria o espaço. A retirada do lixo foi finalizada na sexta-feira (31 de maio).

Dessa maneira, o Colorado contratou Cooperativa dos Catadores da Cavalhada para realizar o serviço, que contou com aproximadamente 20 pessoas trabalhando na retirada dos entulhos. Alguns materiais que podem ser reaproveitados e sanitizados, como equipamentos de academia e cadeiras, foram guardados para serem enviados para manutenção em um próximo momento.

O vice-presidente de Administração do Inter, André Dalto, falou sobre o que o clube fará em seguida no local.

“Nossos próximos passos serão concluir a limpeza e avaliar tudo que precisa ser feito e de que forma faremos para otimizar o tempo e os recursos necessários”, afirmou.

Inter vai reconstruir prédio no CT

O clube espera avançar na reconstrução do prédio que abrigava os atletas. Ao mesmo tempo, replantar a grama de inverno, que foi bastante afetada no CT Parque do Gigante.

Sem poder utilizar o CT e o Estádio Beira-Rio, o Inter atuou contra o Belgrano na Arena Barueri, em São Paulo, na retomada dos jogos, pela Sul-Americana. No entanto, o resultado não foi bom: 2 a 1 para os argentinos. Os dois duelos seguintes foram fora de casa e com vitória: 1 a 0 sobre o Cuiabá (Brasileirão) e 2 a 0 sobre o Real Tomayapo (também pela Sul-Americana).

