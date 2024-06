Juventude e Atlético-GO se enfrentam nesta quarta-feira (5/6), às 19h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul em jogo adiado da quinta rodada do Brasileirão. O Juventude está em 14º lugar, com seis pontos e busca o triunfo para se afastar um pouco mais do Z4. O Atlético Goianiense tem quatro pontos e precisa de nova vitória para sair da zona de rebaixamento. Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia com um pré-jogo às 17h30. A narração desta partida é de Aldo Luiz.