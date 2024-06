Gabigol, do Flamengo, teria participado de uma festa com 100 mulheres no litoral de São Paulo após marcar um dos gols da goleada do Flamengo sobre o Vasco por 6 a 1 no Maracanã, pelo Brasileirão. A informação é do jornalista Léo Dias, que classificou o evento como uma ‘farra’.

Ainda segundo o jornalista, as mulheres teriam sido contratadas como “presença vip”. Além disso, o encontro teria acontecido na última segunda-feira (3/6), com início às 12h, terminando na terça, (4/6) às 7h da manhã.

Um motorista de aplicativo que transportou algumas convidadas teria relatado ao site do jornalista o que ouviu dentro do carro. Isso porque o homem contou que a irmã de Gabigol, Dhiovanna Barbosa, teria brigado com uma mulher que estava “se envolvendo sexualmente” com um dos convidados. Essa moça em questão teria sido expulsa da festa.

Polêmicas de Gabigol

Essa não é a primeira vez que a vida pessoal de Gabigol vira notícia. Recentemente, o atleta recebeu punição do Flamengo por ter sido fotografado em casa com a camisa do Corinthians. Em um primeiro momento, o jogador negou, mas acabou admitindo a situação e aceitando a punição.

Em 2021, o atleta foi flagrado em um cassino clandestino em São Paulo durante o período da pandemia de Covid-19. Aliás, o caso gerou grande repercussão porque o jogador do Flamengo foi encontrado debaixo de uma mesa tentando se esconder.

Gabigol é ídolo do Flamengo, inclusive sendo decisivo em duas Libertadores, mas as atitudes extracampo minaram a confiança de parte dos torcedores. Contudo, o contrato dele com o rubro-negro acaba no fim da temporada e ainda não há uma definição sobre renovação.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Gabigol participa de ‘farra’ com 100 mulheres, diz jornalista apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.