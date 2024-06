Rafael exalta São Paulo por convocação para a Seleção Brasileira

O goleiro Rafael, atualmente titular do São Paulo, foi um dos nomes escolhidos da pelo Dorival Junior para disputar a Copa América. Por causa disso, ele vive um momento mágico na carreira e não esconde a alegria pelo feito.

Em conversa com o SPFC Play, o arqueiro citou a importância que o Tricolor Paulista teve em sua evolução e como o ajudou a chegar ao ápice da sua trajetória.

“Eu sempre soube que o São Paulo poderia me abrir oportunidades inimagináveis como a Seleção Brasileira, mas eu sempre tive na minha cabeça que a Seleção vai ser uma consequência do que você está trabalhando no clube. Então, os meus objetivos sempre foram fazer o melhor que eu posso pelo São Paulo. Foi vivendo isso no dia a dia que o sonho da Seleção foi se tornando cada vez mais possível. Como eu sempre disse, a minha expectativa desde a minha chegada foi conquistar grandes coisas com o São Paulo, de buscar o meu melhor Rafael. Mas o ano de 2023, em que nós vivemos a conquista da Copa do Brasil, foi algo surreal”, pontuou o arqueiro.

“Eu acho que só quem estava aqui pôde vivenciar todo o clima, o ambiente nos jogos, foi muito especial. Eu sou muito grato ao que o São Paulo e todos os funcionários me proporcionaram. Falo que (a convocação) foi uma conquista do São Paulo, uma conquista nossa, e não minha”, porque é com o trabalho de todo mundo que estamos colhendo frutos”, completou o atleta.

Títulos de Rafael no São Paulo

Com a camisa do São Paulo, Rafael participou da campanha na Copa do Brasil, torneio onde o Tricolor faturou pela primeira vez em 2023. Além disso, ele foi decisivo na conquista da Supercopa do Brasil.

