Edmundo saiu em defesa do atacante Rayan após protestos de torcedores do Vasco nesta quarta-feira (5), no CT do Almirante. Ex-jogador e ídolo do clube, ele afirmou que o problema do time cruz-maltino passa longe de ser o jovem de 17 anos.

“O problema do Vasco não está em Rayan. Ele precisa estar pronto para entrar em um time bom. Assim, ele será bom e muito importante. Em um time ruim, todo mundo é ruim”, disse o ‘Animal’, durante live em seu canal no YouTube.

Cria da base cruz-maltina, Rayan foi um dos mais cobrados e ouviu gritos de “preguiçoso”. Os laterais Puma Rodríguez e Victor Luis, assim como outros jogadores, também pararam para ouvir as reclamações dos vascaínos.

Mas Rayan não foi o único criticado de forma acintosa. Faixas exibidas no local transmitiam dizeres contra os zagueiros Léo, capitão do time carioca, e Maicon, além do meia Galdames. Por outro lado, o goleiro Leo Jardim e o atacante Vegetti foram poupados das críticas.

O Vasco, do técnico Álvaro Pacheco, é o 14º colocado do Brasileirão, retorna a campo na próxima quinta-feira (13) para enfrentar o Palmeiras, fora de casa, às 21h30 (de Brasília).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Edmundo sai em defesa de Rayan após protestos dos torcedores do Vasco apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.