David Luiz espanta má fase no Flamengo e se torna opção segura na defesa

David Luiz vem ganhando moral e se firmando no Flamengo. O zagueiro, que vinha recebendo poucas oportunidades, atuou como titular nos jogos contra Millonarios e Vasco, pela Libertadores e Brasileirão, respectivamente. O camisa 23 apresentou boas atuações em campo e ganhou pontos com Tite, técnico do clube.

“Ele é um grande atleta (David Luiz). Eu já falei isso outras vezes, não estou sendo oportunista. E jogou muito. A única coisa, talvez, que eu peço é que em momentos decisivos a gente vai errar. Vai ter circunstância que a gente vai errar porque o atleta é um ser humano. Não só o David, mas vai acontecer do Varela errar um cruzamento, do Allan errar uma finalização de média distância, de errar um passe. Do técnico errar daqui a pouco, que ele pense que uma substituição seja melhor que a outra. Passe um carinho para os atletas, sabe?”, disse Tite na terça-feira (28/05).

Momento de David Luiz

O zagueiro não iniciou como titular nos dois jogos por acaso. Afinal, Léo Pereira, com uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, não teve condições de estar em campo. O camisa 23 atualmente é reserva, mas conta com respaldo de Tite. O defensor, dessa forma, ainda deve ser muito utilizado pelo técnico nesta sequência de temporada.

Passagem pelo Flamengo

David Luiz chegou ao Flamengo em 2021, mas sofreu muitas lesões nos primeiros meses. O zagueiro viveu seu melhor momento no clube em 2022, quando conquistou os títulos da Libertadores e da Copa do Brasil. O defensor, por outro lado, caiu de rendimento em 2023, perdeu espaço e se tornou alvo de parte da torcida.

Após muitos altos e baixos, David Luiz atualmente vive um bom momento no Flamengo. Com passagens por Benfica, Chelsea, PSG, Arsenal e Seleção Brasileira, ele é um dos principais líderes do elenco rubro-negro. O defensor tem contrato na Gávea até dezembro de 2024 e pode estar vivendo seus últimos momentos no clube. Na visão do jogador, é necessário ter jogo de cintura e maturidade para crescer no futebol.

“Minha vontade era que a gente performasse da melhor maneira sempre, com futebol de cinco, seis, sete a zero, com todo mundo feliz, mas não é a realidade. Temos que ter jogo de cintura e maturidade para aceitar ser cobrado e crescer. Na hora de falar tem que falar, na hora de ficar quieto tem que ficar quieto. São os momentos de crescimento, mas nunca deixando de botar a cara e de encarar aquilo que nos foi dado que, é um grande desafio e que também é um grande presente: representar o Flamengo”, disse David Luiz no último domingo (02/06).

O Flamengo só entra em campo no dia 13 de junho, diante do Grêmio, às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela oitava rodada do Brasileirão. Se Léo Pereira não estiver em condições físicas de jogar, David Luiz deve iniciar novamente como titular em campo.

