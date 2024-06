Vini Jr foi um dos grandes responsáveis pela temporada fantástica do Real Madrid, que terminou com o título da Champions League, além da conquista do Campeonato Espanhol. Favorito ao prêmio de Bola de Ouro, o atacante, agora, foca na disputa da Copa América, que acontecerá nos Estados Unidos. Essa, aliás, será a oportunidade do jogador de 23 anos anos conquistar o seu primeiro troféu pela Seleção Brasileira.

“Não fui campeão ainda, não tenho nenhum título pela Seleção, espero que seja agora”, disse Vini, em sua chegada aos Estados Unidos, nesta quarta-feira, à “CBFTV”.

“Nós estamos nos preparando muito bem para esse momento. A geração vem muito forte para ganhar grandes coisas com a Seleção”, completou.

Convocado pela primeira vez em 2019, em amistoso com o técnico Tite, Vini Jr, cria do Flamengo, já disputou 28 partidas com a Amarelinha, com três gols marcados e quatro assistências.

Essa, aliás, será a sua segunda Copa América. Ele participou da campanha de 2021, quando o Brasil perdeu para a Argentina na final. Nos Estados Unidos, ele vestirá a camisa 7. Veja a numeração!

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Favorito ao prêmio Bola de Ouro, Vini Jr busca seu primeiro título pelo Brasil apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.