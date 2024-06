Desde o início da temporada, o Fluminense sofreu com a quantidade de jogadores no departamento médico. No entanto, essa lista diminuiu consideravelmente, e agora um dos jogadores mais importantes do esquema de Fernando Diniz pode retornar. Trata-se de André, que não joga há um mês e duas semanas em virtude de uma lesão ligamentar no joelho direito, mas iniciou a fase de transição no gramado, ainda sem trabalhos com bola. A informação é do portal “ge”.

O último jogo do volante foi o duelo contra o Cerro Porteño, no Paraguai, pela Libertadores, no dia 25 de abril. No confronto, saiu de campo chorando e deixou o estádio de muletas. A estimativa não oficial era de um retorno em cerca de 45 dias, entretanto o atleta ficou de fora da Copa América pela Seleção Brasileira.

Dessa forma, apenas Lelê segue em tratamento de lesão no departamento médico do Tricolor. Em abril, o atacante sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho. Ele também deixou o campo chorando na vitória sobre o Colo-Colo.

Dupla faz reforço na academia

Depois do empate com o Juventude, Cano reclamou de dores no músculo adutor da coxa esquerda. Entretanto, o argentino fez atividades de reforço na academia do Tricolor. Além disso, Felipe Melo, que deixou o gramado ainda no primeiro tempo da partida contra o Juventude, no último sábado (2), também realizou esse trabalho.

Por fim, a tendência é que o atacante esteja disponível para o clássico contra o Botafogo, no dia 11 de junho, pela oitava rodada do Brasileirão.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post André se aproxima de retorno aos gramados no Fluminense apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.