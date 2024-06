Versátil, Pepê ressalta: ‘Posso dizer que me sinto mais um meia do que um ponta’

Convocado pelo técnico Dorival Júnior para os amistosos e a Copa América nos Estados Unidos, Pepê é um jogador muito mais versátil comparada ao período que jogou no Brasil, com a camisa do Grêmio. Há três temporadas no Porto, de Portugal, o meia mostra versatilidade que abre o leque de opções para o treinador da Canarinho.

Apesar de preferir atuar como meia, Pepê também está pronto para jogar como ponta, como for necessário.

“Eu já posso dizer que eu me sinto mais um meia do que um ponta jogando no Porto. Principalmente no final da temporada eu fiz mais jogos de meia. Então, eu fico feliz em poder estar aqui atuando nessa posição também, e no que o Dorival precisar, eu estou à disposição”, iniciou Pepê, em zona mista nesta quinta-feira.

“Acho que é muito importante (essa versatilidade). Desde o momento que eu cheguei na Europa, eu venho atuando em outras posições. Isso foi me ajudando a entender o jogo de uma maneira totalmente diferente. Então eu fico muito feliz em poder conseguir fazer outras posições também. E, como eu disse, acho que é muito importante poder estar ajudando não só em uma posição, mas também em várias situações do jogo”, completou.

Os números de Pepê com a camisa do time português na última temporada exemplificam como ele vem se destacando no futebol português. No total, ele marcou oito gols e deu dez assistências, sendo fundamental na conquista do título da Taça de Portugal.

Aliás, o brasileiro entrou na mira de grandes clubes do futebol europeu, como Chelsea e Barcelona.

