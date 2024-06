O Fenerbahçe apostou alto para as próximas temporadas e fechou com José Mourinho para ser treinador. E o custo para ter o comandante à frente do time não foi baixo. Nesta quinta-feira (6), o clube turco anunciou que o português vai receber 21 milhões de euros (aproximadamente R$ 120 milhões) para treinar o Fener.

Assim, Mourinho vai ganhar 10,5 milhões de euros (R$ 60,4 milhões) por temporada. Afinal, ele fechou contrato com o Fenerbahçe até junho de 2026.

A informação só foi anunciada pelo clube turco por uma condição: o Fenerbahçe está listado na bolsa de valores de Istambul, capital da Turquia. Dessa maneira, é necessário prestar contas aos acionistas.

Mourinho chegou ao Fener no último domingo (2) e foi recebido com pompa de ídolo pelos torcedores, que festejaram a contratação do treinador. Assim, em coletiva na segunda-feira (3), ele destacou que para fazer os fãs felizes, é preciso conquistar títulos.

“Tenho que alcançar os sonhos da torcida. Se a fizer feliz, sou especial. É simples assim. Não gosto de anos sabáticos, férias, clubes sem ambição. Para ser especial, precisa fazer algo especial, para os fãs. É dar felicidade, e isso é ganhar jogos. Se ganhar mais que os adversários, você conquista títulos. Essa é minha ambição e meu sonho”, afirmou.

Mourinho estava sem clube desde que saiu da Roma

Vale lembrar que Mourinho estava sem clube desde que foi demitido pela Roma, em janeiro. O Fenerbahçe será décimo time na lista do português, que chega, agora, à quinta liga europeia diferente na carreira.

Mourinho passou por Portugal (Benfica, União Leiria e Porto), Inglaterra (Chelsea, Manchester United e Tottenham), Espanha (Real Madrid) e Itália (Inter de Milão e Roma).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Muita grana! Fenerbahçe divulga salário de José Mourinho apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.