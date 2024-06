A torcida do Fluminense compareceu ao Aeroporto do Galeão na manhã desta sexta-feira (7) para receber um ídolo. Trata-se de Thiago Silva, novo reforço, que desembarcou no Rio de Janeiro e esbanjou simpatia e felicidade por retornar ao clube do coração. Nas redes sociais, o jogador teceu elogios aos torcedores, que apesar do horário, fizeram a festa para recepcioná-lo.

“Às 5 da manha… Ainda sem acreditar! Vocês são a melhor torcida do mundo! Nos vemos mais tarde no Maracanã”, publicou.

O jogador desembarcou por volta das 6h da manhã e distribuiu autógrafos durante trinta minutos. Além disso, a torcida presente cantou o hino, que o defensor fez questão de lembrar no seu anúncio, no último dia 7 de maio. “Guerreiro da zaga tricolor, raça, habilidade e vigor. Thiago Silva é rei, jamais esquecerei. O mito que a torcida consagrou”.

O desembarque seria na quinta-feira (6), porém Thiago teve imprevistos na Inglaterra e teve que adiar por um dia sua chegada ao Rio de Janeiro. A estreia, porém, só poderá acontecer a partir do dia 10 de julho, por conta da janela de transferências internacionais.

As 5 da manhã… ainda sem acreditar! Vocês são a melhor torcida do mundo! Nos vemos mais tarde no Maracanã pic.twitter.com/bzs4XoGTrI — Thiago Silva (@tsilva3) June 7, 2024

Apresentação no Maracanã

Ainda nesta sexta-feira (7), o Fluminense fará a apresentação de Thiago Silva com grande festa no Maracanã e direito a show do Sorriso Maroto. A abertura dos portões acontece às 18h. Dessa forma, a expectativa é de mais de 51 mil torcedores presentes no estádio para celebrar o retorno do ídolo. O defensor concederá entrevista coletiva.

A apresentação será semelhante à realizada para Marcelo em 2023. Por fim, o intuito é quebrar o recorde de público do futebol brasileiro no retorno de um jogador. No momento, Luís Fabiano detém esse feito, ao se apresentar ao São Paulo em 2011 diante de mais de 45 mil pessoas.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Após chegada, Thiago Silva, do Fluminense, se declara: ‘Melhor torcida do mundo’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.