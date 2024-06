VaideBet rescinde contrato com Corinthians após polêmica

A parceria entre VaideBet e Corinthians chegou ao fim. A casa de apostas comunicou, na manhã desta sexta-feira (07/06), que não é mais patrocinadora máster do clube. A informação é do “ge”.

Fim da parceria

A casa de apostas acionou uma cláusula anticorrupção e optou pelo rompimento do vínculo. A decisão aconteceu depois do início das investigações da Polícia Civil. Afinal, as autoridades estão analisando uma possível participação de uma empresa “laranja” nas negociações do patrocínio.

A polêmica começou depois da denúncia de Juca Kfouri. O jornalista alegou que a Rede Social Media Design LTDA, responsável pela intermediação do contrato de patrocínio, repassou parte do valor recebido para uma empresa “laranja” chamada Neoway Soluções Integradas em Serviços Ltda.

A VaideBet tomou conhecimento do caso e cobrou explicações do Corinthians. O clube se defendeu das acusações na quinta-feira (06/06), mas não convenceu os representantes da empresa, que optaram pelo término da parceira.

O contrato previa uma multa de cerca de R$ 30 milhões em caso de rompimento. Entretanto, como a rescisão aconteceu por motivo de justa causa, os valores da indenização podem ser desfeitos. Assim, as partes devem se reunir nos próximos dias e discutir estas últimas pendências contratuais.

Prejuízo ao Corinthians

O acordo entre VaideBet e Corinthians iniciou no começo de 2024. O contrato era válido até dezembro de 2026. A parceria previa um pagamento de R$ 370 milhões ao Timão. O clube alvinegro já havia recebido R$ 66 milhões da casa de aposta. Com esta quebra de contrato, os dirigentes alvinegros deixaram de obter um faturamento alto nos próximos anos.

Nota da VaideBet

“A VaideBet informa que exerceu nesta sexta-feira (7) a rescisão do contrato de patrocínio com o Sport Club Corinthians Paulista. Desde o início de abril a marca acompanha e solicita esclarecimentos sobre as suspeitas levantadas, tendo já realizado reuniões, comunicações formais e notificação extrajudicial. Diante das explicações apresentadas sem nenhuma resolutividade, a VaideBet lamentavelmente se vê obrigada a tomar tal atitude.

A marca avalia que não se pode manter a parceria enquanto pairar sobre o acordo qualquer suspeita em relação a condutas que fujam à conformidade com a ética e os preceitos legais. Só a dúvida, no crivo ético da marca, já é suficiente para determinar a rescisão – que foi exercida pela VaideBet suscitando cláusulas do contrato que protegem direitos da marca nessa decisão.

