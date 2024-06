Cebolinha, do Flamengo, analisa reencontro com o Bolívar e cita altitude

Um dos principais destaques do Flamengo na temporada, Everton Cebolinha foi o melhor em campo na goleada histórica por 6 a 1 sobre o Vasco, com um gol e duas assistências. Em entrevista à FlaTV, o atacante projetou o reencontro com o Bolívar nas oitavas da Libertadores e ressaltou que enxerga como vantagem o primeiro jogo em casa.

“Adversário bem difícil, jogo na altitude é muito difícil. Se eu falar que queria, é óbvio que não queria, dificulta muito, mas creio que vamos estar bem mais preparados. Tivemos essa experiência negativa, mas creio que vamos nos preparar ainda mais. Tem vantagem nesse quesito de ter o primeiro jogo em casa, é importante, pode abrir boa vantagem aqui. Esse é o nosso pensamento, fazer um excelente jogo para lá ter uma tranquilidade ainda maior”, frisou.

Quis o destino que o Rubro-Negro tivesse pela frente justamente o adversário que o derrotou na fase de grupos. Na temida altitude de 3.640m, o Bolívar leva vantagem sobre os adversários e terminou a chave com a primeira colocação. Apesar disso, o atacante acredita que o time possa abrir vantagem no Rio de Janeiro para ter mais segurança na Bolívia.

Por fim, por causa da Copa América, Tite terá que buscar soluções após perder cinco importantes jogadores do elenco para as próximas partidas. Entre eles, estão Arrascaeta, De la Cruz, Pulgar, Varela e Viña, todos convocados por suas respectivas seleções.

