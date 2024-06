De volta ao Fluminense após quase 16 anos na Europa, o zagueiro Thiago Silva, de 39 anos, será apresentado na noite desta sexta-feira pelo clube, no Maracanã. O defensor retorna ao clube e tem grande expectativa para conquistas e, inclusive, tem a chance de quebrar marcas e atingir recordes ao longo da temporada.

Leia mais: Thiago Silva recebe homenagem antes mesmo de reestreia no Fluminense

Zagueiros artilheiros do Fluminense

Thiago Silva pode voltar a figurar entre os cinco zagueiros que mais marcaram gols pelo clube na história. O ídolo marcou 14 gols entre 2006 e 2008, e está a um gol de igualar Leandro Euzébio, que tem 15 gols pelo Fluminense. Veja a lista de zagueiros com mais gols pelo time:

Pinheiro – 51 gols

Edinho – 33 gols

Silveira e Gum – 29 gols

Leandro Euzébio – 15 gols

Thiago Silva – 14 gols

Marca de 150 jogos

Na primeira passagem, Thiago Silva acumulou 146 jogos e precisa somente de quatro jogos para bater as 150 partidas. Aliás, caso cumpra o contrato até o fim, em junho de 2026, a tendência é que o zagueiro ultrapasse os 200 jogos pelo Tricolor.

Único a vencer duas vezes a Copa do Brasil

Campeão em 2007 com o Fluminense, o zagueiro pode se tornar o único jogador com duas conquistas da Copa do Brasil pelo clube na história. O Flu já está classificado para as oitavas de final, então, Thiago pode sonhar com isso.

Lista dos que venceram Champions e Libertadores

Campeão da Champions League pelo Chelsea, Thiago Silva volta ao Fluminense com o sonho de conquistar a Libertadores. Em 2008, o zagueiro foi vice com o Tricolor. Inclusive, caso realize o sonho de erguer o troféu pelo clube, o zagueiro vai entrar num seleto grupo de jogadores que venceram as competições. O lateral-esquerdo Marcelo alcançou a façanha em 2023.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Thiago Silva pode quebrar recordes em seu retorno ao Fluminense apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.