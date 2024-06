Saiba como está a situação de Philippe Coutinho no Vasco

Philippe Coutinho pode ser o novo reforço do Vasco. Na última quarta-feira (5/6), o jogador e a diretoria cruz-maltina tiveram uma reunião para resolverem as questões burocráticas. Confiante, a cúpula do Gigante da Colina tenta guardar o negócio a sete chaves para ter um desfecho positivo.

De acordo com as informações iniciais, Coutinho sinalizou abrir mão de boa parte do salário que recebe no Aston Villa para voltar ao Vasco, que vê empréstimo como caminho mais viável. Além disso, o jogador tem interesse em retornar, e o clube inglês está ciente do novo destino que o craque deseja seguir e a rescisão de contrato pode ser oficializada em breve.

Em contrapartida, o Vasco será parceiro do atleta nas ações do Instituto Philippe Coutinho. Isso porque a volta do jogador passa pelo sonho de desenvolver a organização para jovens e crianças no Rio de Janeiro.

O que pode animar ainda mais os torcedores é que Coutinho matriculou os filhos em uma escola no Rio de Janeiro, segundo o “Atenção, Vascaínos!”. Além disso, ele teria comprado um carro. Isto, portanto, indica que o acerto entre as partes está perto de acontecer.

Caso confirme seu retorno, o meio-campista só poderá atuar a partir de 10 de julho, quando abre a janela de transferência internacional.

Coutinho na Europa

Philippe Coutinho atua fora do Brasil desde 2010, quando deixou o Cruz-Maltino rumo à Inter de Milão. Coutinho passou por clubes importantes como Liverpool, Bayern e Barcelona. Ele defendeu a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2018.

Na última temporada, emprestado pelo Aston Villa, Coutinho entrou em campo em 23 jogos, fez oito gols e deu três assistências pelo Al-Duhail, do Catar. Apesar do bom rendimento, o brasileiro não quis permanecer na equipe asiática.

