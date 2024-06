Leonardo Gaciba rebate John Textor em lance de Botafogo x Palmeiras

O jogo entre Botafogo e Palmeiras, válido pela reta final do Campeonato Brasileiro de 2023, voltou a ganhar espaço na mídia. Desta vez, o dono da SAF do Glorioso, John Textor, usou a rede social para reclamar do lance e outra vez acusar de manipulação a favor do Alviverde. O jogo que terminou 4 a 3 para os paulistas.

O lance usado pelo dirigente foi a expulsão do zagueiro Adryelson. Na ocasião, ele cometeu falta em Breno Lopes. Assim que o árbitro Bráulio da Silva Machado viu o lance no monitor, optou pela expulsão do atleta do Bota. Sendo assim, o time jogou com 10 atletas até o fim da partida.

Visão do ex-árbitro

Nesta quinta-feira (6), Leonardo Gaciba, comentarista de arbitragem da ESPN, explicou o lance e informou que a decisão tomada foi correta.

“Uma expulsão por motivos táticos. Uma situação clara e manifesta de gol. A questão de defensores não é cogitada, não é contestada a presença de um outro defensor possível de tirar essa bola do atacante do Palmeiras. A questão da distância também em momento algum é cogitado. O que se fala é a respeito do domínio e direção. Direção é importante colocar, não é a direção do jogador, mas sim da jogada. Quando existe a disputa entre os dois atletas, a bola é jogada em direção à meta”, iniciou o ex-árbitro.

“Para mim é muito claro que depois que o jogador do Palmeiras toca a bola, ela vai em direção à meta. E a partir daí é realizada a falta. E a questão do domínio, essa posse, é posse ou futura posse, domínio ou futuro domínio. Se não fosse derrubado, o jogador teria domínio dessa bola? Me parece que ele já tinha vencido a disputa no momento em que é derrubado, a corrida dele passa a ser uma corrida frontal ao gol, onde ele é derrubado, ele teria condições de pegar essa bola e partir para o gol”, concluiu Leonardo Gaciba.

Vale citar, que no momento da expulsão, o Botafogo vencia por 3 a 1. Logo depois, Tiquinho Soares teve um pênalti para cobrar e desperdiçou. O Palmeiras conseguiu reagir com Endrick, Flaco López e Murilo para vencer o duelo.

