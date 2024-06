Gabigol, do Flamengo, lamenta julgamento adiado no CAS

O atacante do Flamengo, Gabigol, lamentou nas redes sociais, na noite desta quinta-feira (6/6), sobre o adiamento de sua audiência na Corte Arbitral do Esporte (CAS). O jogador punido por tentativa de fraude em exame antidoping viajou até Lausanne, na Suíça, para participar presencialmente do processo.

“Oi, Nação! Estou aqui na Europa e quero agradecer a todos pelas mensagens de carinho e apoio. A audiência foi adiada, nossa vinda acabou sendo em vão, mas sigo à disposição da justiça! Já queria ter resolvido isso agora, perdi dias de treinos e custos, mas tenho certeza de que logo esse assunto se encerrará de vez. Amanhã estarei de volta e 100% para os próximos desafios!” escreveu.

O que aconteceria?

Apesar disso, a audiência não previa uma solução já nesta sexta-feira (7). No julgamento, os árbitros irão ouvir as partes, analisar provas e colher os depoimentos do atleta e das testemunhas. Além disso, ouviriam o atacante, algo considerado crucial para a resolução do caso.

A pena começou a valer a partir de 8 de abril de 2023, data da coleta de exames no CT do clube. Por outro lado, o tribunal suíço acatou o efeito suspensivo por unanimidade.

Ainda sem data confirmada, existem dois caminhos para a resolução do caso. O CAS absolver o jogador, ou ele cumprir a pena até abril de 2025, conforme a decisão do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD), no Brasil, que aplicou dois anos de suspensão. A defesa do atleta está otimista para que o desfecho seja positivo, ainda mais com a forma unânime que o efeito suspensivo foi aceito.

Vai para o jogo?

Agora, Gabigol retornará ao Rio de Janeiro na noite desta sexta-feira. Ele se reapresenta no Ninho do Urubu no treino de sábado e será opção de Tite para o jogo contra o Grêmio na próxima quinta-feira, às 20h (de Brasília) no Maracanã, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

