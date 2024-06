Novorizontino x Santos: onde assistir, arbitragem e escalações

O Santos encara o Novorizontino nesta sexta-feira (7), às 21h, no estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, pela nona rodada da Série B, do Campeonato Brasileiro. O Peixe tenta se recuperar na competição, já que vem de duas derrotas seguidas, para América-MG e Botafogo-SP. Em contrapartida, o Tigre vem de três partidas sem perder, mas com dois empates e uma derrota e quer sair do meio da tabela de classificação.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Brasil, Premiere e Canal GOAT.

Como chega o Novorizontino

O Tigre não é vazado há três jogos e agora engatou uma sequência de três partidas sem derrota, empatando sem gols contra Coritiba e Brusque, e batendo o Botafogo-SP por 1 a 0. Contudo, para esta partida, o técnico Eduardo Baptista não terá o zagueiro Renato Palm, capitão do time, que precisará cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Assim, Luisão deve começar a partida em seu lugar. De resto, a equipe deve ser a mesma que empatou na última rodada.

Como chega o Santos

O Santos terá reforços importantes para tentar se reabilitar na Série B do Brasileirão. Afinal, o volante João Schmidt deve voltar ao time titular e o atacante Pedrinho fica à disposição de Fábio Carille para o jogo desta sexta-feira. Os dois deixaram o departamento médico recentemente e estão na lista de relacionados. Aliás, como Guilherme ainda está fora por lesão, Pedrinho também tem chance de começar já como titular da equipe, já que o desempenho de Weslley Patati e Otero nas pontas do ataque não vêm agradando. Por fim, JP Chermont, com a Seleção Brasileira sub-20, está fora.

NOVORIZONTINO X SANTOS

Série B-2024 – Nona rodada

Data e horário: 07/06/2024, às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte (SP)

NOVORIZONTINO: Jordi; Rafael Donato, César Martins e Luisão; Rodrigo Soares, Geovane, Marlon e Reverson; Paulo Vitor (Waguininho), Neto Pessoa e Lucca. Técnico: Eduardo Baptista

SANTOS: Gabriel Brazão; Rodrigo Ferreira, Gil, Joaquim e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Willian Bigode e Patati (Pedrinho). Técnico: Fábio Carille

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS)

Assistentes: Leirson Peng Martins (RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (VAR-Fifa/MG)

