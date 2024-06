Ex-PSG dispara contra Mbappé: ‘Nos traiu a temporada inteira’

Kylian Mbappé foi oficialmente anunciado como reforço do Real Madrid para a próxima temporada, após sete anos no Paris Saint-Germain. No entanto, sua última temporada em Paris ainda está dando o que falar. Após o atacante afirmar que o PSG lhe disse que não jogaria em 2023/24, agora um antigo jogador do clube e da seleção francesa criticou sua atitude. Em entrevista à ‘RMC,’ Jerôme Rothen, ex-PSG, criticou duramente o comportamento do craque, acusando-o de “falta de respeito” e “traição”.

“Durante cinco meses, quando Kylian não se esforça o suficiente, não é culpa do treinador, dos diretores, do presidente, dos torcedores… É uma questão de respeito. Quando você se coloca entre os melhores jogadores do mundo, precisa ter uma atitude que corresponda a isso. Você precisa lutar pelos seus companheiros, pelo seu país, pelo seu clube. Mas, acho que ele nos traiu ao longo da temporada. Foi catastrófico do início ao fim, em termos de imagem e comunicação. Ou seja, estou muito furioso com ele”, disse o ex-jogador do Paris Saint-Germain.

Jerôme Rothen jogou pelo PSG entre 2004 e 2009, com 181 partidas disputadas. Além disso, ele também representou a seleção francesa em 13 ocasiões e disputou a Eurocopa 2004.

