Com trio do Real Madrid no ataque, Dorival testa variações na Seleção

O técnico Dorival Júnior testou uma nova escalação para a Seleção Brasileira na reta final de preparação para a Copa América. Nesta quinta-feira (6), aliás, ocorreu o segundo treino com o grupo completo após a chegada de Éder Militão, Rodrygo e Vini Jr, campeões da Champions pelo Real Madrid.

Embora haja o desgaste pelo longa temporada, o trio foi testado na equipe titular, de acordo com o portal ‘ge’. Endrick, futuro colega de clube, se juntou a Rodrygo e Vini Jr no ataque e deve ganhar a primeira oportunidade como titular no amistoso diante do México será neste sábado (6), às 21h30 (de Brasília).

Na retaguarda, Militão deve formar a dupla com Marquinhos. Ambos desfalcaram a Canarinho em razão de lesões na última Data-Fifa. Nos treinos em que o grupo não estava completo, Bremer e Beraldo foram os zagueiros na formação.

O setor que teve maior quantidade de variações foi o meio de campo. Inicialmente, Douglas Luiz, João Gomes foram titulares, mas, com o passar das atividades, deram lugar a Bruno Guimarães, Andreas Pereira e Pepê.

Desse modo, a Seleção Brasileira terá a provável escalação para enfrentar os mexicanos com Alisson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Wendell; João Gomes, Bruno Guimarães (Douglas Luiz) e Lucas Paquetá; Rodrygo, Vini Jr e Endrick.

O último treinamento antes do amistoso ocorrerá nesta sexta-feira (7), já no Texas, quando haverá a definição do time titular.

