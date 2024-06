Alemanha x Grécia: escalações e onde assistir

Anfitriã da Eurocopa 2024, a Alemanha faz, nesta sexta-feira (7), contra a Grécia, o último teste antes da disputa da competição. A bola rola às 15h45 (de Brasília), no Borussia-Park, em Mönchengladbach.

Como chega a Alemanha

A boa notícia para os donos da casa é que o técnico Julian Nagelsmann não terá desfalques e pode entrar em campo com força máxima diante dos gregos. Além disso, Rüdiger e Kroos, que descansaram no último amistoso nesta Data Fifa, devem voltar ao time titular após a conquista da Champions com o Real Madrid.

No entanto, os alemães apenas empataram sem gols contra a Ucrânia no último compromisso da equipe e querem a vitória para chegar com moral na Eurocopa.

Como chega a Grécia

Por outro lado, a Grécia vai em busca de algo inédito nesta sexta-feira: vencer a Alemanha. Dessa maneira, o técnico Nikos Papadopoulos vai a campo com força máxima para tentar encerrar o tabu.

Ao mesmo tempo, os gregos não conseguiram a vaga na Euro e contentam-se com a preparação para a Liga das Nações, em setembro deste ano.

Alemanha x Grécia

Amistoso Internacional

Data e horário: sexta-feira, 07/06/2024, às 15h45 (de Brasília)

Local: Borussia-Park, em Mönchengladbach (ALE)

Alemanha: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Koch e Max Mittelstadt; İlkay Gündoğan e Robert Andrich; Leroy Sané, Jamal Musiala e Florian Wirtz; Kai Havertz. Técnico: Julian Nagelsmann.

Grécia: Vlachodimos; Manolis Saliakas, Pantelis Hatzidiakos, Konstantinos Mavropanos e Dimitris Giannoulis; Anastasios Bakasetas, Dimitris Kourbelis e Petros Mantalos; Giorgos Masouras, Fotis Ioannidis e Christos Tzolis. Técnico: Nikolaos Papadopoulos.

Árbitro: José Luis Munuera (ESP)

VAR: Eduardo Prieto Iglesias (ESP)

Onde assistir: ESPN e Star+

