O Cruzeiro voltou aos treinos nesta quinta-feira (6), na Toca da Raposa, após três dias de folga. As novidades foram os atacantes Rafael Bilu e Arthur Gomes, que estão liberados após problemas físicos e estão novamente integrados ao plantel principal.

Dessa maneira, o técnico Fernando Seabra poderá relacioná-los para o duelo contra o Cuiabá, na próxima quinta-feira (13), às 19h (de Brasília), no Mineirão, válido pela sétima rodada do Brasileirão.

Arthur Gomes ficou fora de ação por duas rodadas e foi substituído por Gabriel Veron, que foi titular contra Universidad Católica, pela Sul-Americana, e São Paulo, pelo Brasileirão. O jogador estava com um edema muscular na coxa esquerda.

Por outro lado, Rafael Bilu era ausência desde o dia 7 de maio de 2023, ou seja, mais de um ano. Assim, precisará readquirir ritmo de jogo após se recuperar do rompimento do Tendão de Aquiles da perna esquerda.

Agora, o Cruzeiro conta com apenas dois jogadores no departamento médico. Dinenno está em recuperação de cirurgia no púbis e não tem prazo para voltar a jogar. Por outro lado, Mateus Vital está no período de transição após cirurgia no ombro.

Quem também não tem condições de atuar contra o Cuiabá é o lateral-esquerdo Marlon. Ele foi expulso na derrota por 2 a 0 para o São Paulo e precisará cumprir suspensão automática.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Cruzeiro volta a treinar e tem duas novidades para jogo contra o Cuiabá apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.