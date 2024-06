Com ausências, Flamengo se reapresenta após folga

O Flamengo iniciou, na tarde desta quinta-feira (6), a preparação para a partida contra o Grêmio, no dia 13 de junho. Os jogadores receberam de três dias de folga após a vitória contra o Vasco no final de semana. Nas atividades no Ninho do Urubu, o técnico Tite não contou com todo o elenco.

Com suas respectivas seleções, os uruguaios Arrascaeta, De La Cruz, Viña e Varela, e o chileno Erick Pulgar não estiveram à disposição do treinador. Assim como o jovem Lorran, que participa de treinamentos com a Seleção sub-20.

Quem também foi ausência foi o atacante Gabigol. O camisa 99 viajou à Europa para o seu julgamento na Suíça, que foi adiado. De volta ao Brasil na sexta-feira, a expectativa é que ele retorne às atividades no sábado.

Desfalques por lesão

O departamento médico do Flamengo conta com dois jogadores importantes. Assim, são eles: Ayrton Lucas e Allan. O primeiro se recupera de lesão na coxa esquerda, enquanto o outro trata problema na direita.

