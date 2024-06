Projeto do potencial construtivo do estádio do Vasco é aprovado em primeira votação

Aconteceu nesta quinta-feira (6), na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, a primeira de duas votações relacionadas ao Projeto de Lei do potencial construtivo de São Januário, estádio do Vasco. E o PL foi aprovado em primeiro turno na câmara, com 45 votos dos vereadores a favor.

A primeira votação aconteceu ainda antes da terceira audiência pública (de um total de três), marcada para a próxima terça (11), em São Januário, às 19h (de Brasília). Um dos vereadores que votaram a favor foi o vice presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz (PL-RJ). Ele afirmou esperar a “mesma coerência” quando a pauta na Câmara for o futuro estádio do rival vascaíno.

O presidente da casa, Carlos Caiado, falou da importância do projeto para a capital do RJ.

“Este é um projeto importante não só para o Vasco, mas para toda a cidade. A Câmara está fazendo o papel, discutindo com celeridade e de forma responsável. Agora vamos fazer mais uma audiência e seguir para a apresentação de emendas, aprimorar o texto e, se tudo der certo, aprovar em definitivo antes do recesso”, disse o presidente da Câmara.

Reforma do estádio do Vasco: segunda votação por vir

Já a segunda votação, por sua vez, ainda não está marcada, mas pode acontecer a partir de 48 horas após a primeira votação. A ideia é que ela aconteça ainda antes do recesso do judiciário, que começa em 1º de julho. Afinal, após a volta, o foco dos políticos se voltará para o período eleitoral.

Agora, os parlamentares incluirão emendas no texto, que passarão pela segunda votação – precisa de 26 votos para aprovação. Sendo aprovado, o Projeto de Lei segue, assim, para sanção ou veto do prefeito Eduardo Paes.

