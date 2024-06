Autor do primeiro gol da vitória do Flamengo por 6 a 1 contra o Vasco, Cebolinha vive um grande momento com a camisa rubro-negra. E para seguir balançando as redes pelo time carioca, o atacante espera que a “Lei do Ex” não falhe na próxima partida, afinal, o Mais Querido terá pelo frente o Grêmio, equipe em que o jogador se destacou.

“Jogo muito especial. É um clube que eu tenho um carinho enorme também, fui formado lá. Foram nove anos da minha vida naquele clube, gratidão enorme. Até brinco com meus companheiros que quando vai chegando perto do jogo contra o Grêmio sinto que vou fazer gol porque realmente a ‘Lei do Ex’ não falha”, disse Cebolinha à “FlaTV”. Flamengo e Grêmio se enfrentam no dia 13 de junho, no Maracanã.

“Curiosamente nos dois jogos que joguei de titular contra o Grêmio acabei fazendo gol, espero que possa ser assim também na quinta-feira e estar inspirado”, completou o atacante.

Como disse Cebolinha, ele marcou dois gols contra o Grêmio em três partidas. A curiosidade é que ele foi titular nos jogos em que marcou. A expectativa, aliás, é que ele seja titular no próximo encontro.

Sorteio da Libertadores

Cebolinha abordou o sorteio das oitavas da Libertadores, que voltou a colocar o Bolívar no caminho rubro-negro. Segundo o atacante, o Flamengo precisa adotar o primeiro jogo da fase de grupos como lição.

“Adversário bem difícil, jogo na altitude é muito difícil. Se eu falar que queria, é óbvio que não queria, dificulta muito, mas creio que vamos estar bem mais preparados. Tivemos essa experiência negativa, mas creio que vamos nos preparar ainda mais. Tem vantagem nesse quesito de ter o primeiro jogo em casa, é importante, pode abrir boa vantagem aqui. Esse é o nosso pensamento, fazer um excelente jogo para lá ter uma tranquilidade ainda maior”, explicou.

Na estreia na Libertadores desse ano, o time carioca perdeu para o Bolívar por 2 a 1, fora de casa. Já no Maracanã, o Flamengo bateu a equipe boliviana por 3 a 0.

