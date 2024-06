Inglaterra corta medalhões de City e United da Eurocopa

O técnico da Inglaterra, Gareth Southgate, anunciou oficialmente nesta quinta-feira (6) os cortes de sete jogadores para a Eurocopa 2024. Entre os principais nomes que estão fora da competição continental estão Harry Maguire, do Manchester United, e Jack Grealish, do Manchester City.

O zagueiro dos Red Devils ficou fora da relação por conta de uma lesão na panturrilha. Ele não voltaria a tempo para a disputa da Euro, que ocorre de 14 de junho a 14 de julho. Assim, Maguire fez uma postagem no “X”, antigo Twitter, lamentando ter ficado fora da lista.

“Estou arrasado por não ter sido convocado para jogar pela Inglaterra na Eurocopa neste verão. Apesar dos meus maiores esforços, não consegui superar uma lesão na panturrilha. Talvez eu tenha me esforçado demais para tentar conseguir. Simplesmente, estou absolutamente arrasado. Para mim, representar a Inglaterra é a maior honra. Significa tudo para mim. Se não puder ajudar a equipe como jogador, irei apoiá-los como torcedor – juntamente com o resto do país. Vão e vençam, garotos. Agora, voltarei à supervisão da equipe médica do Manchester United para me preparar para a próxima temporada”, destacou.

Além da dupla, foram ausências da lista final o goleiro James Trafford (Burnley), os zagueiros Jarell Quansah (Liverpool) e Jarrad Branthwaite (Everton), e os meias James Maddison (Tottenham) e Curtis Jones (Liverpool).

Trio atuou em amistoso da Inglaterra

Branthwaite, Maddison e Grealish atuaram na vitória da Inglaterra sobre a Bósnia por 3 a 0, em amistoso realizado na última segunda-feira. O atleta do City foi o autor da assistência para o gol de Alexander-Arnold. Porém, não foi suficiente para atuar na competição europeia.

Maddison foi outro a se manifestar com o corte de Southgate nas redes sociais. O jogador do Tottenham admite que não voltou a atuar no nível de antes de uma lesão importante pelos Spurs.

“Devastado não é o suficiente. Treinei bem e trabalhei duro durante a semana, mas, sendo sincero comigo mesmo, minha forma pelos Spurs quando voltei de lesão na segunda metade da temporada não estava nos níveis que atingi, o que fez o Gareth tomar a decisão. Ainda acho que haveria espaço para mim em um grupo com 26 jogadores, pois sinto que trago algo diferente e fui um dos pilares em toda esta campanha de qualificação para o Euro 2024 na Alemanha, mas o treinador tomou a decisão e tenho que respeitar isso. Voltarei, não tenho dúvidas. Desejo aos garotos toda a sorte do mundo na Alemanha, um grupo inacreditável e caras que eu literalmente chamo de melhores amigos. Eu realmente espero que o futebol venha para casa”, lamentou.

A Inglaterra volta a campo na próxima sexta-feira, quando enfrenta a Islândia em mais um amistoso preparatório para a Eurocopa. A partida está marcada para 15h45 (de Brasília).

Na fase de grupos da Eurocopa, os ingleses estreiam no dia 16 de junho diante da Sérvia. Em seguida, encara a Dinamarca, no dia 20. Por fim, mede forças para encarar a Eslovênia, no dia 25.

VEJA OS CONVOCADOS DA INGLATERRA



GOLEIROS: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal)

Defensores: Lewis Dunk (Brighton & Hove Albion), Joe Gomez (Liverpool), Marc Guehi (Crystal Palace), Ezri Konsa (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle United), Kyle Walker (Manchester City)

Meio-campistas: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Jude Bellingham (Real Madrid), Conor Gallagher (Chelsea), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Adam Wharton (Crystal Palace)

Atacantes: Jarrod Bowen (West Ham United), Eberechi Eze (Crystal Palace), Phil Foden (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern Munich), Cole Palmer (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Brentford), Ollie Watkins (Aston Villa)

