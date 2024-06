Clubes da Premier League votam a favor da continuidade do VAR

A Premier League votou nesta quinta-feira (6) a continuidade do VAR para a próxima temporada, após proposta apresentada pelo Wolverhampton. De acordo com informações da ‘BBC Sports’, para que a proposição dos Wolves fosse aceita, 14 dos 20 clubes deveriam concordar. No entanto, o clube acabou sozinho nesta questão, tendo sido o único a votar a favor.

Por meio de um comunicado divulgado em seu site oficial, a Premier League garantiu a continuidade do sistema, mas afirma que serão feitas melhorias na utilização em prol do espetáculo.

“Os clubes da Premier League votaram hoje a favor de continuar a operar o VAR na Premier League. Embora o VAR produza uma tomada de decisão mais precisa, foi estabelecido que melhorias devem ser feitas para o benefício do jogo e dos torcedores”, diz o comunicado da liga.

Contudo, apesar da votação desfavorável, a proposta dos Wolves resultou em melhorias na arbitragem de vídeo, em parceria com a PGMOL, entidade que regula a arbitragem da Premier League.

As melhorias do VAR na Premier League incluem:

Maior prudência no uso do VAR para reduzir interrupções no jogo.

Diminuição dos atrasos nos jogos com o uso de tecnologia de impedimento semiautomático.

Melhor experiência para os torcedores no estádio, com menos atrasos, anúncios dos árbitros após mudanças de decisão pelo VAR e, sempre que possível, replays para explicar as decisões.

Colaboração com a PGMOL para aprimorar o treinamento dos árbitros no uso do VAR, tornando-o mais robusto, consistente e preciso.

Aumento da transparência sobre o VAR, divulgando as comunicações do Match Center da Premier League e em programas de transmissão.

Implementação de uma campanha de comunicação para esclarecer o papel do VAR aos torcedores e partes interessadas.

