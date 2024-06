Conselho do Vasco irá apurar processo de escolha da 777 na gestão Salgado

O presidente do Conselho Deliberativo do Vasco, João Riche, convocou reunião extraordinária, para o dia 10 de junho, às 19h, na Sede Náutica da Lagoa. O foco é debater a criação de uma comissão a partir da próxima semana. Assim, ela será responsável por apurar o processo de escolha da 777 Partners, como dona do futebol na SAF cruz-maltina. Com isso, a seleção passará por auditorias e fiscalização. A informação é do portal “ge”.

O clube carioca, então, contratou a auditoria StoneTurn para também analisar e fazer relatórios da gestão anterior a de Jorge Salgado, presidida por Alexandre Campello.

Em 9 de maio, o Cruz-Maltino convidou o CEO Lúcio Barbosa, a CFO Kátia dos Santos e o representante do clube no Conselho Fiscal da SAF Marco Schroeder a irem ao Conselho Deliberativo. O intuito da reunião era prestar esclarecimentos sobre o planejamento da SAF vascaína, porém o encontro não aconteceu.

Afinal, o CEO e a CFO faltaram ao convite do clube associativo, e apenas Marco Norci Schroeder, membro do Conselho Fiscal da SAF, havia confirmado presença. Diante disso, o Conselho Deliberativo decidiu cancelar a sessão extraordinária, que aconteceria de forma híbrida, considerando que Lúcio e Kátia não responderam ao convite.

Atualmente, com a saída da 777 do comando do futebol por decisão da justiça, Pedrinho contratou o ídolo Felipe para a função de diretor técnico. Dessa forma, Lúcio perdeu espaço de vez no futebol do clube. Ele era o manda-chuva da empresa norte-americana e tinha uma relação desgastada com o mandatário.

Pauta da convocação para reunião do dia 10 de junho Aprovação da Ata da Sessão Extraordinária realizada em 25 de abril de 2024 Conhecer da criação da Comissão voltada a apurar o processo de escolha da empresa 777 Partners para a aquisição de 70% das cotas da VASCO DA GAMA SAF e outras questões correlatas na forma em que foi direcionado o pedido, em atendimento ao requerimento firmado por mais de 60 (sessenta) conselheiros, com base no contido do artigo 76 inciso II, do Estatuto Social do CRVG; Conhecer da criação da Comissão para analisar o Relatório de Auditoria realizado pela empresa StoneTurn e dar continuidade às diligências apuratórias visando a adoção de medidas cabíveis, na forma em que foi direcionado o requerimento assinado pelos 03 (três) membros do Conselho Fiscal do CRVG; Discussão acerca das questões relacionadas aos trabalhos de fiscalização na VASCO DA GAMA SAF com o convidado Sr. MARCO N. SCHROEDER membro representante do CRVG no Conselho Fiscal da referida Companhia. Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Conselho do Vasco irá apurar processo de escolha da 777 na gestão Salgado apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.