Técnico do Bolívar lamenta reencontro com o Flamengo: ‘Equipe mais difícil da competição’

Após o sorteio da Conmebol, foi definido que o Flamengo medirá forças com um velho conhecido na próxima fase da Libertadores. Afinal, os comandados de Tite terão pela frente novamente o Bolívar, que ficou em primeiro lugar no Grupo E. No entanto, apesar de ter a altitude como aliada e ter avançado na liderança, o técnico argentino Flavio Robatto lamentou o reencontro com o Rubro-Negro.





“É o rival mais duro que podíamos pegar, a equipe mais difícil da competição. (Maracanã) É um cenário imponente, difícil, mas temos que focar no futebolístico, armar a melhor estratégia e preparação para este jogo e o da volta em La Paz”, disse.

Nada de revanche

O comandante descartou que o duelo no Maracanã, no jogo de ida, terá clima de revanche, por causa da goleada por 4 a 0 na primeira fase. De acordo com Robatto, o foco agora é torcer para que seus 10 convocados na seleção boliviana não se machuquem na Copa América.

“Não (vê como revanche). Nós também ganhamos deles, fomos o primeiro do grupo, mas é a maior equipe da competição. Será um confronto duríssimo, mas vamos com muita fé, muita gana, esperando que não haja lesões nos jogadores que estão na seleção”, explicou.

Os 10 jogadores do Bolívar com a seleção na Copa América são: o goleiro Lampe; os zagueiros Jesús Sagredo, José Sagredo e Quinteros; o lateral-direito Yomar Rocha; os volantes Justiniano, Ramiro Vaca e Fernando Saucedo; e os atacantes Algarañaz e Lucas Chávez.

Por fim, as competições na Bolívia estão paralisadas por causa da Copa América. No momento, o clube tem organizado alguns amistosos no Peru no fim do mês para os jogadores que não estão na seleção. Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

